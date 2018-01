Milano, devasta gli specchietti di 14 auto e 4 motorini: arrestato folle in viale Romagna

Un uomo italiano di 44 anni è stato arrestato per danneggiamento aggravato: ha spaccato gli specchietti di 14 vetture in viale Romagna durante la notte.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia, le auto erano parcheggiate. Ha danneggiato anche 4 ciclomotori. Sul posto è intervenuta la volante.

L'uomo non è risultato ubriaco e non sono chiare le cause del suo gesto. E' stato sorpreso dagli agenti di passaggio, all'una di notte, mentre si accaniva contro le vetture in sosta.