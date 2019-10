Cologno Monzese, devasta parabrezza di un'auto e poi cerca di rubarla: arrestato

Un 27enne è stato arrestato a Cologno Monzese dai carabinieri del Radiomobile durante la notte tra domenica e lunedì. L'uomo è stato sorpreso lungo la via Trento durante il tentativo di furto di un'auto in sosta. Aveva già danneggiato il parabrezza e il cilindro d'avviamento.

Arresto a Cologno Monzese

Il ragazzo, italiano, è un nullafacente pregiudicato. Quando si è trovato davanti la pattuglia ha provato a reagire ma i militari lo hanno bloccato.

In quella zona erano stati intensificati i controlli da parte dei carabinieri proprio per l'aumento di furti e danneggiamenti sulle auto in sosta.