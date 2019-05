Armato di cric, ragazzino 19enne litiga col dj e devasta un locale durante l'inaugurazione

Litiga con il dj, poi va in auto, prende il cric e sfascia il locale.

É successo a Orta (Novara), all'inaugurazione di un bar. A finire in manette è un giovane 19enne milanese che, in preda ai fumi dell'alcol, avrebbe iniziato a litigare con il dj della serata per una presunta spinta data alla sua ragazza.

Il ragazzo devasta il locale

Così è uscito dal locale, è andato in auto, ha afferrato il cric e la chiave svita bulloni ed è rientrato nel bar per cercare il disc jokey, che nel frattempo si era nascosto in bagno per sfuggire alla sua furia. Non trovando l'oggetto della sua ira si è sfogato rompendo bicchieri e rovesciando tavolini, fino all'arrivo dei carabinieri.

I militari hanno cercato di calmarlo, ma il ragazzo ha dato di matto e ha aggredito i militari, ferendoli e finendo così in manette. Ora il 19enne è accusato di lesioni, minaccia, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale.