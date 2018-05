Milano, dà in escandescenza al bar, rovescia tavoli e sedie e prova rapinare il cameriere

Attimi concitati in un bar di Milano, il Frank, martedì mattina: un esagitato ha rovesciato tavoli e sedie dentro e fuori dal locale e poi ha cercato di rubare il cellulare di uno dei dipendenti. L'uomo, un eritreo di 35 anni è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Radiomobile, arrivati su richiesta del personale.

Succede attorno alle 8.30 in via Lecco, zona Porta Venezia. L'aggredito, un cameriere filippino ma regolare in Italia, è stato poi aiutato da un collega che si trovava in cucina. I due sono riusciti a recuperare il telefono e ad avvertire le forze dell'ordine.

I militari hanno arrestato l'uomo per tentata rapina e sarà processato col rito per direttissima.