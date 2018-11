Milano, in appello ridotta condanna a Diana Bracco: un anno e 9 mesi all'imprenditrice

È stata ridotta a un anno e 9 mesi di carcere nel corso del processo d'appello la condanna di Diana Bracco de Silva, ex vicepresidente di Confindustria, ex presidente di Expo 2015 e presidente e amministratore delegato dell'omonimo gruppo farmaceutico, accusata di aver frodato il fisco e di essersi appropriata indebitamente in qualità di presidente del cda della Bracco spa. Nel 2016 la donna era stata condannata a due anni per una presunta truffa del valore di un milione di euro.

Le ragioni

A motivare la riduzione di pena, da una parte la cancellazione dell'imputazione fiscale per prescrizione e dall'altra il proscioglimento dall'accusa di appropriazione indebita per mancanza della querela da parte della società e sulla base delle nuove norme.

La Procura contestava all'imprenditrice, di anni 76, una presunta frode al fisco pari a un milione di euro, somma che sarebbe stata realizzata dalla donna abbattendo l'imponibile attraverso fatture inesistenti per spese personali, come la manutenzione di una barca o di case in località turistiche, fatte confluire sui bilanci delle società del gruppo.

A commentare la riduzione della pena l'avvocato di Bracco, Giuseppe Bana, che ha sottolineato "l'importante riduzione della pena", chiarendo che comunque verrà fatto "ricorso in Cassazione".