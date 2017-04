Morta a Milano Didi Martinaz, cantante e cabarettista. Fondò i Gufi con Svampa

Non si sa esattamente quanti anni avesse, ma si sa quanto è stata "centrale" nella musica milanese di una Milano che ormai non esiste più. Didi Martinaz, cantante e cabarettista di origini slave ma assolutamente meneghina, è deceduta nella giornata del 27 aprile. Testimone delle esibizioni nei locali simbolo della musica e del cabaret milanesi, e soprattutto della "mala" degli anni Settanta e Ottanta.

Un suo grande fan era nientemento che Renato Vallanzasca, che amava particolarmente il pezzo "Lui andava con il motorino" e, quando la Martinaz glielo cantava, riceveva un fiore in cambio in regalo. Insieme a Nanni Svampa fondò i Gufi, poi preferì esibirsi da sola. Gestì anche, negli anni, due locali: la Ringhiera di via Fiori Chiari e il Barbagianni di via Mora.

Ma Martinaz si esibiva anche in altri locali, in altri quartieri, come Affori e Comasina, proprio quelli della banda di Vallanzasca. Abitava a Baggio ed è scomparsa a causa di una lunga malattia che, però, non le ha impedito di esibirsi anche recentemente, finché ha potuto, soprattutto in circoli Arci. Nel suo repertorio era affezionata soprattutto alla Ballata del Pitur, cantata anche da Enzo Jannacci: la storia di un madonnaro che finisce in carcere dopo avere litigato con un vigile urbano.

La sua Milano è, come dicevamo, quella della mala, dei locali che tenevano aperti fino all'alba, degli artisti e dei malviventi dal cuore gentile, delle case di ringhiera. Una Milano che, come lei stessa ammetteva e riconosceva in alcune recenti interviste, se n'è andata completamente.