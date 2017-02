Difende una donna dal fidanzato violento in Stazione: nordafricano travolto con la Jeep

Travolto con una Jeep Renegade per aver osato difendere una donna durante un'aggressione in piazza Duca D'Aosta, davanti la Stazione Centrale di Milano. Protagonista - eroico - un cittadino libico di trentatré anni, ora ricoverato in prognosi riservata al Policlinico. E' stato investito col fuoristrada da un uomo italiano di trentanove anni.

L'episodio - avvenuto pochi minuti prima delle cinque del mattino di lunedì - è l'epilogo di una lite tra una coppia di italiani. Durante la discussione 'amorosa', l'uomo si era scagliato con schiaffi e pugni contro la compagna. La violenza non ha lasciato indifferenti due ragazzi africani presenti in quel momento in piazza. I due - il libico e un marocchino - hanno difeso la donna dai pugni del 'fidanzato'.

Quando sembrava tutto finito, l'uomo - già noto alle forze dell'ordine per precedenti violenze contro altre su ex - è salito a bordo della propria auto ma, anzi che allontarsi, ha pressato sull'accelleratore ed ha investito uno dei nordafricani. Il ferito - soccorso da ambulanza e automedica - ha riportato una frattura esposta a tibia e perone, un'altra alla caviglia destra, la lussazione della spalla sinistra e un importante trauma pneumotoracico.

L'immediato arrivo della polizia di Stato e della polizia locale ha consentito di bloccare il conducente della Jeep - di colore rosso - in via Vitruvio. Sulla sua auto erano evidenti i segni dell'incidente: carrozzeria ammaccata e parabrezza rotto. L'uomo, che aveva un tasso alcolemico di 1,10, è stato arrestato per lesioni aggravate. La sua compagna - con la quale secondo quanto riferito dalla polizia si frequenterebbe da poco più di un mese - sta bene. Adesso si attende che le condizioni del passante 'eroe' migliorino. Per lui sono previsti sicuramente oltre quaranta giorni di prognosi, secondo la questura.