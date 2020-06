Milano, ladri a svaligiano casa di Diletta Leotta: rubata la cassaforte, bottino da 150mila euro

Svaligiata la casa di Diletta Leotta. Nella notte tra sabato e domenica 7 giugno alcuni ladri si sarebbero introdotti nell'abitazione del volto noto della tv, in zona Corso Como a Milano. I malviventi sono riusciti a rubare una cassaforte in cui erano contenuti i gioielli della presentatrice, orologi (tra cui alcuni Rolex) ma anche contanti. Il valore della refurtiva non è ancora stato quantificato ufficialmente, secondo quanto trapelato, si aggirerebbe intorno ai 150mila euro.

È stato il volto del piccolo schermo ad accorgersi del furto e a chiamare gli agenti della questura, intorno alle due del mattino. Sul posto sono intervenuti gli agenti di via Fatebenefratelli che hanno trovato segni di scasso su una delle portefinestre dell'abitazione che si trova al nono piano di un palazzo, a circa 30 metri di altezza.

Nelle prossime ore gli agenti acquisiranno le registrazioni delle telecamere a circuito chiuso della zona, gli occhi elettronici, infatti, potrebbero aver ripreso il volto dei malviventi.