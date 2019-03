Trovato morto Dino Fariselli, scomparso in montagna a settembre 2018

E' stato ritrovato senza vita il corpo di Dino Fariselli, 78enne di Rho, scomparso il 27 settembre 2018 mentre si trovava in montagna, all'Alpe Blitz di Craveggia (Vb) in Valle Vigezzo, insieme al figlio e ad un amico in cerca di funghi. I due si erano separati e l'anziano non si era mai presentato all'appuntamento qualche ora dopo.

Sabato 23 marzo la polizia provinciale ha ritrovato il corpo di Fariselli nella Valle degli Orti a Re (Vb), nella stessa zona della scomparsa, e ha avvertito i familiari per il riconoscimento, avvenuto nella stessa giornata. Il corpo non era in buone condizioni ma gli indumenti sì e questo ha permesso ai parenti di indicare il proprio congiunto.

Circa 150 uomini delle varie forze di soccorso alpino erano state impegnate nella ricerca di Fariselli, nell'immediatezza della scomparsa, con esito totalmente negativo. Così, dopo cinque giorni, le ricerche (a cui avevano partecipato anche numerosi abitanti del luogo) erano state sospese.