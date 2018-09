Diplomatico dello Sri Lanka arrestato: falsifica passaporti per far entrare in Italia 4 giovani

Sfruttando il suo status di diplomatico ha cercato di fare entrare in Italia quattro giovani connazionali fingendo che fossero suoi parenti. Ma, all'aeroporto di Malpensa, la polizia di frontiera ha scoperto l'inganno e ha arrestato l'uomo, un cinquantenne srilankese.

L'uomo, in compagnia della moglie e dei quattro giovani (sui vent'anni, due ragazzi e due ragazze), era appena atterrato da Doha: ha chiesto di accedere allo sportello riservato ai cittadini comunitari in quanto diplomatico, dopodiché tutto il gruppo ha mostrato passaporti con visto Schengen e i successivi biglietti aerei: l'intero gruppo sarebbe ripartito per Parigi il 12 settembre.

I sospetti

L'agente addetto alla verifica ha però avuto sospetti. L'uomo, mantenendosi tranquillo, ha spiegato che il viaggio era per ragioni di turismo e ha presentato le due ragazze come proprie figlie e i due ragazzi come nipoti. Il poliziotto, però, non ha creduto a questa versione e ha condotto tutti negli uffici della polizia di frontiera per fare ulteriori accertamenti.

Si è così scoperto che i passaporti e i visti dei giovani erano stati falsificati, in particolare la pagina biografica dei quattro. Non è tutto: nel bagaglio a mano del diplomatico sono stati trovati i veri passaporti dei quattro ragazzi, che erano stati usati per lasciare lo Sri Lanka all'aeroporto di Colombo. Così i giovani hanno ammesso di non avere nessun legame di parentela con il diplomatico e hanno rivelato che le rispettive famiglie avevano versato 4 mila euro ciascuna all'uomo, che aveva promesso di accompagnare i giovani in Francia.

Passaporti dei veri figli

Per giunta, l'uomo aveva utilizzato i passaporti dei suoi figli per falsificarli e farli figurare come quelli dei quattro giovani che viaggiavano con lui. A quel punto la moglie e i quattro ventenni sono stati reimbarcati su un volo per lo Sri Lanka mentre il diplomatico (che non è accreditato in Italia) è stato arrestato.