Diretta e cronaca manifestazione a Milano contro l'Eni dalla Centrale

La manifestazione contro l'Eni è partita alle 15 di sabato 5 maggio 2018 dalla Stazione Centrale. Un folto gruppo di persone, diverse centinaia di manifestanti, si è radunato in piazza Duca D'Aosta. In testa, uno striscione con scritto "Fascisti fuori dal mondo, basta guerre e razzismo"; poi molte bandiere della Palestina. L'incontro è iniziato con alcuni comizi sulle "spese militari in Italia" ("Non è possibile che un cappellano militare sia mantenuto dallo Stato a 140mila euro all'anno", è stato detto) e sul "nuovo colonialismo italiano" che affama e distrugge "i paesi del Nordafrica".

E' prevista - secondo quanto riporta la questura - la partecipazione di diverse frange dall'antagonismo militante: anarchici delle frange più dure, e black bloc provenienti da varie altre città italiane ed estere.

Lungo il percorso, forze di polizia e Comune di Milano hanno rimosso cestini e auto, isolando luoghi che potrebbero essere presi di mira, a partire dall'area di servizio Eni di via Galvani, mentre Digos e Nucleo informativo dei carabinieri monitorano l'arrivo degli anarchici.

All'evento parteciperanno sicuramente i centri sociali milanesi, i No Tav e i No Tap, centri sociali di altre città, come Torino e Bologna, e gruppi esteri, oltre ad attivisti per la liberazione della Palestina. La manifestazione partirà alle 15 dalla Stazione Centrale verso piazzale Lagosta e piazzale Maciachini, terminando (almeno secondo il programma) in via Imbonati.

I motivi della protesta

Il grado di attenzione delle forze dell'ordine è quindi massimo, tanto che si è discusso della manifestazione lo scorso 27 aprile al tavolo del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto Luciana Lamorgese. I ghisa, dal canto loro, hanno già sistemato proprio nel quartiere Isola dei cartelli di diveto di sosta con "rimozione forzata per questioni di sicurezza" per evitare che le auto possano diventare il bersaglio dei manifestanti.

Manifestanti che - in un volantino - hanno spiegato le ragioni della loro rabbia: "Il governo italiano finanzia i campi di concentramento in Libia e le milizie che li gestiscono. L'Eni e le altre imprese di bandiera cercano di preservare e allargare i loro affari, ricorrendo a qualunque signoria della guerra locale".