Disagio dei bambini e degli adolescenti: due progetti in campo

A Palazzo Marino si è parlato di disagio degli adolescenti e dei bambini. Lo si è fatto durante una seduta di commissione politiche sociali ed educazione, con i presidenti Angelica Vasile (Pd) e Paolo Limonta (Sinistra x Milano). I due progetti presentati si chiamano Giamburrasca e Telemaco e si differenziano proprio per le età dei destinatari e quindi, di conseguenza, per i temi specifici affrontati, ma sono stati pensati entrambi dall'associazione Jonas.

"Il disagio infantile, se non adeguatamente individuato, può manifestarsi in modo esponenziale nell'adolescenza e nell'età adulta", ha commentato Vasile. "Occorre garantire, con adeguati finanziamenti, percorsi relazionali tra i vari soggetti che non devono sentirsi 'soli' di fronte a problematiche che stanno diventando sempre più di massa", ha aggiunto Limonta.

"Il disagio infantile e adolescenziale è un campo senza limite, non ci sono più dei sintomi definiti e specifici ma c'è un allargamento dei confini e una confusione rispetto alle nuove forme di disagio. Noi ci offriamo come punti di rifermento in questa solitudine soggettiva e in questo caos sintomatico per permettere la presa in carico del soggetto che soffre senza tempi di attesa e attraverso un lavoro di rete con il comune, le scuole e le realtà del territorio", ha spiegato Uberto Zuccardi Merli, medico.

Giamburrasca si occupa di iperattività, aggressività, disturbi dell'apprendimento, del sonno e dell’alimentazione, disturbi dello spettro autistico e dipendenza da videogiochi. Telemaco si occupa di disagio nell’adolescenza: problemi relazionali, insuccesso scolastico, disturbi alimentari, attacchi di panico, ansia, depressioni, dipendenze, bullismo e cyberbullismo e problematiche legate all’integrazione.