Roghi per bruciare i rifiuti e una mini pala: ecco la discarica abusiva alla luce del sole. Foto

Non si faceva particolari problemi a compiere le sue azioni anche di giorno. Anzi, molto spesso, i rifiuti li muoveva alla luce del sole, sotto gli occhi - indignati - dei residenti della zona.

I forestali hanno sequestrato venerdì mattina un capannone e un camion di una società edile di Rho, che avrebbe commesso - stando a quanto riferito dai carabinieri - "diverse violazioni alla normativa ambientale". Proprio il gestore dell'azienda, segnalato agli investigatori anche dalla Locale, avrebbe creato una vera e propria discarica abusiva in un piazzale in via Menotti 22, dove i rifiuti - soprattutto di natura edile - venivano portati con un camion e "mossi" con una mini pala meccanica.

Gli stessi militari hanno anche accertato diversi incendi per far sparire i rifiuti dal piazzale, il cui gestore era già stato condannato per "gestione illecita di rifiuti". All'uomo era stato ordinato di liberare l'area, ma - secondo le indagini - avrebbe continuato a sversare i rifiuti lì, anche in pieno giorno. Venerdì mattina la parola fine, con il sequestro penale del piazzale.

Foto - Una parte della discarica