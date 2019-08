Scoperta con i droni una discarica abusiva tra Pavia e Milano

Scoperta l'ennesima discarica abusiva: si trova a Bornasco, in provincia di Pavia, tra il capoluogo pavese e Milano. Quattro ettari in cui sono stoccati circa 1.700 metri cubi di rifiuti, provenienti in prevalenza dall'edilizia. L'area è sotto sequestro ad opera dei carabinieri di Siziano, coordinati dal comando provinciale dei carabinieri di Pavia e dalla procura locale.

La discarica, in un'area di proprietà di una impresa edile, è stata scoperta grazie all'utilizzo di immagini satellitari e droni. Si trova all'interno di un'area verde. I rifiuti sono infatti in parte nascosti dalla vegetazione, e (si è poi scoperto) in parte interrati. L'Arpa si occupa ora di campionarli per capire esattamente le tipologie. Intanto i carabinieri proseguono le indagini per individuare le responsabilità.

Il progetto di sorveglianza dal cielo è stato chiamato "Savager" ed è stato finanziato da Regione Lombardia con una spesa di 1,8 milioni di euro come contributo per l'acquisto di droni di ultima generazione.