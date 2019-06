Discarica abusiva al Parco sud: 3 tonnellate di rifiuti pericolosi, rischio inquinamento acqua

Aveva preso in affitto un pezzo di terreno. E aveva trasformato quello stesso pezzo di terreno in una vera e propria discarica, nonostante fosse in uno dei gioielli naturali di Milano. Un uomo di cinquantacinque anni, un camionista italiano, è stato denunciato venerdì mattina dai carabinieri di Assago con l'accusa di gestione di rifiuti non autorizzata.

L'autotrasportatore - stando a quanto accertato dai militari guidati dal capitano Pasquale Puca - aveva creato una discarica abusivo all'interno del parco Sud, in località Bazzanella.

Lì, i carabinieri - che hanno iniziato le indagini dopo aver notato movimenti sospetti di alcuni camion - hanno trovato tre tonnellate di rifiuti pericolosi e speciali, alcuni dei quali interrati. Nel terreno, già sequestrato penalmente, i militari hanno scoperto batterie per auto, bancali in legno, lampade al neon, lastre in amianto, pneumatici, fusti metallici vuoti, bombole del gas, cavi elettrici e macerie edili.

Finito il lavoro degli investigatori, è iniziato quello dell'Arpa. Già in mattinata i tecnici hanno effettuato prelievi dalla falda acquifera: la paura è che la falda possa essere stata contaminata dai rifiuti.