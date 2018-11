"Sono scomparsi": elicottero e soccorritori per trovare tre giovani, ma prendevano il sole

Per ore non hanno dato più notizie ai familiari: né una telefonata, né una risposta. Così, è scattata una vera e propria caccia all'uomo, terminata con un finale decisamente a sorpresa.

Tre ragazzi - tutti giovani milanesi - sono stati formalmente dispersi sabato pomeriggio durante una gita in montagna in Valtellina. A dare l'allarme, dopo alcune ore di "buio", è stata la madre di uno dei tre, che ha allertato i soccorsi preoccupata dal lungo silenzio del gruppo.

Si è così mobilitata - nella tarda mattinata - una task force di uomini del Soccorso Alpino della VII Delegazione di Valtellina e Valchiavenna e dei carabinieri di Chiesa in Valmalenco, impegnati nelle ricerche. La svolta è arrivata nel pomeriggio, quando si è alzato in volo un elicottero dei vigili del fuoco, che è finalmente riuscito a individuare i tre. I giovani - tutti in ottime condizioni di salute - erano tranquilli a prendere il sole al rifugio Bignami, nel comune di Sondrio.

I soccorritori hanno preso le loro generalità e, visto l'equipaggiamento non adeguato per affrontare la montagna in questo periodo, hanno spiegato loro che saranno multati.