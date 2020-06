Si tuffa nell'Adda per salvare la figlia ma viene risucchiato dalla corrente: ricerche disperate

Quando ha visto sua figlia di dieci anni in difficoltà nell'Adda si è gettato nel fiume senza pensarci due volte, per cercare di salvarla. Ma è rimasto travolto dalle acque senza più riemergere. Il disperso è un uomo di 48 anni residente a Calusco, in provincia di Bergamo, mentre il fatto è accaduto a Cornate d'Adda (Monza-Brianza) sabato pomeriggio intorno alle sei non lontano dalla diga Esterle.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi con i vigili del fuoco, i sommozzatori, i sanitari del 118 e i carabinieri di Vimercate. Nel frattempo la bambina è stata tratta in salvo da un altro uomo, un pescatore romeno che si trovava nei paraggi e che, vedendo i due in difficoltà, è riuscito a trarla a riva, senza però riuscire a fare altrettanto per il padre. La piccola è in buone condizioni di salute.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le ricerche del papà sono state sospese per la notte e sono riprese domenica mattina allargando il raggio d'azione fino a Trezzo d'Adda. L'alzaia che costeggia l'Adda è stata chiusa per sicurezza e per consentire le ricerche.