Escursionista dato per disperso in montagna: scattano i soccorsi, ma era a mangiare

Lo avevano dato per disperso, ma lui - quando lo hanno ritrovato - stava per sedersi a tavola per mangiare. Allarme a lieto fine sabato per un alpinista di Cologno Monzese, un 47enne, che sembrava essere caduto mentre da Balisio di Ballabio saliva sulla Grigna settentrionale attraverso il sentiero che porta al Pialeral.

Sembra che l'uomo fosse al telefono con il padre, quando - forse per una caduta dello smartphone - la comunicazione si è interrotta. Così, il genitore ha immediatamente lanciato l'allarme e si sono attivate tutte le ricerche del caso con in campo i vigili del fuoco con l'elicottero, il soccorso alpino e i carabinieri, che hanno geolocalizzato l'utenza.

Un paio di ore dopo il lieto fine: l'escursionista era arrivato al rifugio e stava per sedersi a mangiare. Naturalmente in perfette condizioni di salute.