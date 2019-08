Fanno i dispetti alla vicina di casa: denunciate tre casalinghe incensurate

Le vessazioni nei suoi confronti l'hanno costretta addirittura a ricorrere a farmaci contro l'ansia, prescritti da uno specialista. La vita di una casalinga di 46 anni era diventata un vero inferno. A cui hanno posto fine i carabinieri del paesino in cui vive, Gropello Cairoli, in provincia di Pavia. La donna non ce la faceva più a sopportare i dispetti messi in atto da ben tre sue vicine di casa. Dispetti, ma anche casi di violenza fisica.

Le tre vicine avevano decisamente passato il segno. E da tre casalinghe incensurate ormai adulte non te l'aspetteresti. Eppure le protagoniste sono proprio tre "insospettabili" di 46, 54 e 56 anni. Tutto è iniziato con varie controversie da condominio. Non è certo la prima volta che le discussioni tra vicini sfociano in atti estremi, ma in questa storia per la gran parte si sono verificati piccoli dispetti da cattivo vicinato.

Come gli schiamazzi creati apposta, oppure gli oggetti gettati sul pavimento per fare rumore, e ancora veri e propri colpi di martello contro le pareti. Le tre protagnoniste si erano "alleate" per rendere impossibile la vita quotidiana della vittima che, dopo avere fatto ricorso ai farmaci per tranquillizzarsi, ha pensato di passare all'azione (legale) chiamando i carabinieri.

E i militari hanno fatto il loro dovere: hanno denunciato le tre casalinghe per atti persecutori. Ora le donne affronteranno un processo. E, si spera, smetteranno di disturbare la vicina di casa.