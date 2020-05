Milano, incidente in casa: si taglia con un pezzo di vetro e rischia di morire dissanguato

È stato ricoverato in codice rosso nel reparto di chirurgia vascolare del San Raffaele il 36enne che nella notte tra martedì è rimasto gravemente ferito a un braccio nel suo appartamento di via Carlo Alberto Pisani Dossi a Milano (zona Via Feltre).

Tutto è accaduto intorno alle 4.20, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. I contorni della vicenda non sono chiari ma secondo quanto trapelato pare che il 36enne si sia ferito accidentalmente un braccio con un pezzo di vetro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I sanitari del 118, intervenuti sul posto con un'ambulanza e un'automedica, hanno soccorso il 36enne e lo hanno accompagnato in ospedale con la massima urgenza. Secondo quanto trapelato avrebbe subito una emorragia arteriosa e le sue condizioni sarebbero gravi.