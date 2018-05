Selfie davanti ai carabinieri con il dito medio alzato: ragazzo 17enne denunciato (e multato)

Probabilmente neanche lo sapeva ma da aprile scorso i carabinieri lo tenevano d'occhio per controllare se dopo la denuncia avesse cambiato atteggiamento. Così, quando ha pubblicato quella foto - con tanto di commento sarcastico - ha finito per mettersi nei guai da solo, di nuovo.

Un ragazzo di diciassette anni, uno studente della Brianza, è stato indagato dai carabinieri di Desio per il reato di "vilipendio alle forze armate". Il giovane era già finito in caserma il mese scorso quando era stato denunciato - insieme a due amici - per rapina e atti di bullismo nei confronti di un altro minorenne, picchiato e derubato del portafogli.

Al momento dell'identificazione, i militari avevano annotato tutti i suoi dati personali, tra cui il numero di cellulare. Nei giorni scorsi, proprio sul profilo WhatsApp associato a quel numero è comparsa una "foto profilo" del 17enne - ripreso in volto e riconoscibile - abbastanza eloquente: lui in posa con il dito medio alzato davanti a un'auto dei carabinieri, con almeno un militare all'interno. A completare l'immagine la didascalia: "Ci mancavano solo i carabinieri ahahahah".

Lo studente, chiamato nuovamente in caserma, è stato denunciato e rischia una multa da mille a cinquemila euro.

La foto che ha fatto finire nei guai il ragazzo