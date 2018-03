Milano, in università vietato fumare (anche all'aperto): arrivano le "gabbie" per fumatori

Stop alle sigarette. Anche all'aria aperta. Svolta "proibizionista" all'università Iulm di Milano, che dal nuovo anno accademico punta a combattere, per davvero, il fumo.

La novità è stata annunciata lunedì dal rettore Mario Negri in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico 2017/2018. "Ogni volta - le parole del numero uno dello Iulm - vedo montagne di cicche per terra fuori dall’università. Mi sono detto che era il momento di dare un messaggio ai giovani: «Non fumate, e se proprio dovete farlo fatelo in spazi dedicati. È un’iniziativa che ho preso in questi giorni e che proporrò agli organi accademici. Sia chiaro, non voglio ghettizzare nessuno, ma sono convinto che su questo tema possiamo dare una mano»".

Nel regolamento del campus di via Carlo Bo è già espresso il divieto di fumo nelle "aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche" e per Cascina Moncucco la legge prevede il divieto "in tutte le aree della cascina", ma evidentemente sono obblighi difficili da far rispettare. Quindi - e sarebbe la prima volta che succede in un'università meneghina, ecco l'idea del rettore: "gabbiotti" dedicati agli studenti fumatori per delimitare in maniera chiara e visibili gli spazi dedicati a chi proprio non vuole rinunciare alla sigaretta.

L'altra grande novità, annunciata sempre durante la festa per il nuovo anno scolastico, è l'introduzione di due corsi di laurea magistrale completamente in inglese: "Hospitality and Tourism Management" e "Strategic Communication".

"Troppi pochi studenti stranieri vengono a studiare da noi e ancora pochi professori a insegnare - ha spiegato il rettore Mario Negri -. Non può esserci internazionalizzazione senza anglofonia".

La stessa idea, in passato, l'aveva avuta anche il PoliMi, che aveva presentato alcuni corsi di laurea unicamente in inglese. I prof, però, si erano opposti e avevano fatto ricorso e nei giorni scorsi il consiglio di Stato ha scritto la parola fine sulla vicenda bocciando l'iniziativa dell'ateneo.