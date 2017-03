Ex docce pubbliche diventano un centro per la sindrome di Asperger

Accompagnare i ragazzi affetti dalla sindrome di Asperger, imparentata con l'autismo, verso una vita indipendente ed autonoma, attraverso una formazione adeguata e specifica che trasformi le loro ossessioni in competenze professionali e ne compensi i punti di debolezza. Questo è l'obiettivo di Asp Lab, la scuola unica nel suo genere che sorgerà nell'area delle ex docce pubbliche tra viale Jenner e via Livigno, abbandonata da oltre dieci anni, che sarà gestita dalla Fondazione Un futuro per l'Asperger.

Si tratta di oltre mille metri quadrati in un fabbricato di un unico piano di proprietà comunale, messi a bando dal Comune di Milano nel 2015 con l'intento di promuovere il riuso del patrimonio edilizio non utilizzato come forma di politica urbana, capace di attivare processi virtuosi di sviluppo culturale, sociale ed economico della città. Martedì mattina, al termine dell'iter amministrativo di prassi, la stipula del contratto tra il Comune e la Fondazione Un futuro per l'Asperger onlus.

L'immobile viene concesso in uso gratuito per 30 anni con vincolo di destinazione d'uso alla Fondazione, che in via preliminare si farà carico dei necessari interventi di ristrutturazione e messa a norma, della durata prevista di circa un anno. «Riusciremo - dichiara Gabriele Rabaiotti, assessore alla casa e ai lavori pubblici - a riempire i vuoti cittadini e, ancor di più, a dare a questo pieno un senso per Milano quanto più l'azione sarà orientata alla collaborazione e al sostegno reciproco. Il nuovo centro di formazione e di abilitazione al lavoro rivolto ai ragazzi Asperger racconta nella concretezza il potenziale che questa città deve trovare il coraggio e la forza di esprimere».

L'area non era più attiva dal 2005. La scuola, che verrà gestita in collaborazione con la cooperativa Cascina Bianca, ospiterà una cinquantina di ragazzi dai 16 anni e si configurerà come un vero e proprio centro di formazione e avviamento al lavoro, organizzando in particolare laboratori di informatica, arte, cucina e giardinaggio, oltre che un'attività di ristorazione aperta a tutti.

L'Asperger è un disturbo dello sviluppo che colpisce circa un bambino su 100, e che la letteratura scientifica concorda nell'attribuire anche a personalità come Albert Einstein, Isaac Newton, Ludwig van Beethoven, geni assoluti che hanno fatto la storia dell'umanità. Facile capire, quindi, come con una guida dedicata ed esperta le persone che ne soffrono possano conquistare una vita del tutto autonoma sia dal punto di vista sociale sia da quello professionale e quindi economico.