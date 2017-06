Dog therapy e rieducazione equestre in crescita nei centri per disabili a Milano

Negli ultimi decenni la relazione uomo-animale si è sostanzialmente modificata affermandosi la consapevolezza che da tale relazione bambini, anziani, disabili e coloro che soffrono di disagi fisici e psichici possono trarre notevole giovamento.

La rieducazione equestre è presente, dal 1992, in sette centri diurni per disabili (Cdd) del Comune di Milano; e, dal 2013, in nove Cdd si effettua la dog-therapy. «Il metodo di riabilitazione globale a mezzo del cavallo, svolto sia da Anire sia dal Cer Monza Onlus, è particolarmente utile per varie sindromi tra cui lesioni cerebrali, deficit di produzione del movimento, patologie neurologiche progressive e così via, ecco perché sono particolarmente felice che in questo progetto siano già coinvolte alcune realtà comunali tra cui i Cdd», ha dichiarato Angelica Vasile, presidente della commissione politiche sociali di Palazzo Marino.

Attualmente sono coinvolti sessanta utenti alla settimana al Cer Monza e centosessantotto presso Anire, fra cui non solo utenti dei Cdd bensì anche minori provenienti da comunità o carcere Beccaria. Ll'esperienza di Dog4life Onlus dal 2013 ha aumentato il numero totale degli utenti dei Cdd da 10 a 53 per un totale di 225 ore rispetto alle 60 iniziali. «Questo ci insegna che attraverso l'impiego del cane quale facilitatore emozionale si possono effettuare attività finalizzate ad ottenere benefici a livello comunicativo, cognitivo e motorio anche rivolte alle Residenze Sanitarie per anziani nonché a tutte le persone fragili», ha concluso Vasile.

Del tema si è discusso in una seduta di commissione con la partecipazione di Gianclaudio Piermattei (presidente Cer Monza), Francesca Fornasari (istruttrice Cer Monza), Danièle Nicolas Citterio (Anire) e Roberto Campanile (Dog4Life Onlus).