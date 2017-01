Pregiudicato nasconde in auto trentanovemila dollari falsi: arrestato a Sesto San Giovanni

Aveva trentanovemila dollari falsi, per questo motivo i carabinieri hanno arrestato un pregiudicato calabrese di cinquantanove anni, residente a Bologna.

L'uomo è stato fermato sabato sera dai militari di Sesto San Giovanni, in viale Casiraghi. L'arresto è arrivato al termine di un controllo in auto. Dopo essere stato identificato e riconosciuto quale pregiudicato per reati vari tra cui truffa e clonazione di carte di credito, è stato perquisito e in tasca gli è stata trovata una banconota da cento dollari, con un numero progressivo non conforme.

I carabinieri hanno quindi deciso di controllare anche la sua macchina, una Fiat Croma, e all'interno del bagagliaio hanno scoperto le banconote da cento, tutte con lo stesso numero progressivo non conforme, poi risultate false.

L'uomo è stato arrestato e accompagnato nel carcere di Monza. Nell'ambito dello stesso servizio di monitoraggio del territorio, i carabinieri di Sesto San Giovanni hanno controllato e identificato oltre cento persone.