Milano, allerta meteo per giovedì: in arrivo temporali forti, rischio esondazione per i fiumi

Allerta meteo a Milano per venerdì 1 giugno. La sala operativa della protezione civile ha infatti emesso un avviso di ordinaria criticità - codice giallo, livello di pericolosità due su quattro - per temporali forti e rischio idraulico.

Dopo giorni con temperature praticamente estive, quindi, in città tornerà il maltempo. L’arrivo della perturbazione è attesa verso le dieci del mattino - spiega la stessa protezione civile - e i temporali dovrebbero andare avanti fino al tardo pomeriggio. La colonnina di mercurio resterà comunque alta e non scenderà al di sotto dei 25-26 gradi, con picchi addirittura di trenta.

Lo scorso 11 maggio, giorno dell’ultima allerta meteo a Milano, sulla città si era abbattuta una vera e propria bomba d’acqua e in tarda serata, dopo ore di piogge, il Seveso era leggermente esondato in zona via Valfurva. Alcuni automobilisti erano rimasti intrappolati con le loro macchine nei sottopassaggi allagati, ma fortunatamente - soprattutto grazie ai vigili del fuoco - nessuno era rimasto ferito e non si erano verificati particolari danni.

Anche venerdì, naturalmente, sorvegliati speciali saranno il Seveso e il Lambro, ancora una volta a rischio esondazione.