"Evade" dai domiciliari per comprare le birre: arrestato

I carabinieri stavano pattugliando le strade del quartiere Satellite, a Pioltello, nel primo pomeriggio del 25 aprile quando - in via Leoncavallo - si sono imbattuti in un giovane che conoscevano bene.

Si tratta di un 28enne peruviano, regolare in Italia, che deve scontare una condanna per rissa ai domiciliari: ma che, appunto, si trovava invece in giro per il quartiere.

I militari lo hanno fermato: aveva con sé una cassa di birra, appena acquistata, e stava rientrando a casa. Si è giustificato spiegando che le birre gli sarebbero servite per trascorere a casa il pomeriggio di festa. I carabinieri non hanno potuto far altro che arrestarlo con l'accusa di evasione.