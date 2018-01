Agli arresti domiciliari, evade per fare shopping: arrestato dai carabinieri

Era agli arresti domiciliari e non poteva allontanarsi da casa, ma è uscito per fare alcune compere e per lui sono scattate le manette. È successo nella giornata di martedì 2 gennaio a Pioltellom, hinterland di Milano; nei guai un uomo di 55 anni. La notizia è stata diramata dai militari della compagnia di Cassano d'Adda con una nota.

Le forze dell'ordine si sono accorti che il 55enne si era allontanato da casa durante un normale controllo; lo hanno notato e fermato mentre rientrava nella sua abitazione e per lui è scattato l'arresto. Davanti ai militari il 55enne si è giustificato dicendo che era uscito per alcuni acquisti.

Nella mattinata di mercoledì è stato giudicato per direttissima dai giudici del tribunale di Milano che lo hanno nuovamente sottoposto alla pena degli arresti domiciliari.