Busto Arsizio, accoltellata al cuore in casa: gravissima una donna, marito dai carabinieri

Una donna di 78 anni è stata accoltellata nella sua abitazione di via Tarcento a Busto Arsizio (Varse) nella mattinata di lunedì 10 febbraio. A ferirla con tre fendenti, secondo le prime informazioni trapelate, pare sia stato il marito, un uomo di 83 anni, che poco dopo ha raggiunto la caserma dei carabinieri, dove è stato trattenuto.

Tutto è accaduto intorno alle 9.40, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. L'accoltellamento sembra sia avvenuto al culmine di una violenta lite tra i due coniugi, il marito avrebbe colpito la moglie con due tre coltellate: due al torace e una al collo. Sono stati i vicini di casa, allarmati dalle urla, a chiamare il 112.

Per soccorrere la 78enne, bloccata in casa, sono dovuti intervenire i vigili del fuoco che sono entrati nell'abitazione attraverso una finestra. L'anziana è stata accompagnata in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale di Legnano, le sue condizioni sono gravi. Sul caso stanno indagando gli agenti del commissariato di Busto Arsizio, sul posto insieme alla scientifica per i rilievi del caso.