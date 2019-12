Milano, paura per una 30enne: accoltellata a una gamba e a un braccio in pieno giorno

Paura per una donna di 30 anni a San Lorenzo di Parabiago (Milano): è stata accoltellata in pieno giorno e probabilmente abbandonata nei pressi di un capannone lungo la Strada Statale Sempione, non lontano dal supermercato Carrefour.

Donna accoltellata a Parabiago

Le sue condizioni, stando a quanto riferito dall'Azienda regionale emergenza urgenza, sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. A quanto pare, la donna è stata accoltellata ad una gamba, 'ferita penetrante', e ad un braccio, 'ferita lacero contusa'.

La 30enne è stata soccorsa dal personale del 118 pochi minuti prima delle 13 di sabato. L'ambulanza l'ha trasportata all'ospedale di Legnano mentre sul posto sono intervenuti proprio i carabinieri della Compagnia di Legnano. In queste ore, i militari stanno cercando di ricostruire le circostanze dell'aggressione.