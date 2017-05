Resta chiusa nell'ambulatorio mentre allatta il proprio figlio: mamma salvata dai pompieri

E' stata dimenticata all'interno dell'ambulatorio pediatrico in via Carlo Farini mentre si trovava nell'area dedicata all'allattamento. Protagonisti loro malgrado una mamma e il suo bambino.

La donna ha spiegato che si era chiusa nella stanza per allattare il proprio figlio dopo aver chiesto informazioni al personale. Peccato che per la per la pausa pranzo i dipendenti siano usciti dimenticando la presenza della donna.

Per uscire dai locali la mamma ha dovuto chiamare i vigili del fuoco. Una volta 'liberata', la neomamma si è mostrata sorpresa ma in buone condizioni come anche il neonato.