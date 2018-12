Dà alla padrona di casa documenti falsi per evitare l'arresto

La scorsa notte i carabinieri della locale stazione, dopo diversi accertamenti, hanno arrestato una serba 34enne, domiciliata e scoperta a Bernareggio, nullafacente, pregiudicata, poichè colpita da ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla procura della repubblica presso il tribunale di Milano.

La donna doveva scontare 1 anno di reclusione per furto in concorso in abitazione. Arrestata, dopo le formalità di rito, è stata portata a San Vittore.

È plausibile che la donna, dopo aver fornito falsi documenti alla proprietaria di casa, abbia tentato di eludere eventuali controlli ed evitare di essere arrestata visto che su di lei pendeva l'ordine di carcerazione.