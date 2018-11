Entra in un negozio con i suoi bambini e ruba vestiti per 200 euro: arrestata

Una 29enne è entrata in un negozio di vestiti in compagnia dei suoi figli come una normale cliente. Ma poi ha rubato indumenti per un totale di 210 euro. È quanto accaduto verso le 19 del 31 ottobre all'Upim di piazza Frattini, zona Lorenteggio.

La giovane è stata subito notata da un addetto alla sicurezza mentre tentava di occultare la refurtiva ed è quindi stata fermata. Chiamati dal personale del negozio, i carabinieri sono accorsi sul posto e hanno tratto in arresto la donna per furto aggravato in concorso. Alla 29enne, una rom rumena con precedenti penali, residente in piazza Selinunte (quartiere San Siro), sono stati dati i domiciliari poiché ha figli minori.

Lo scorso luglio una coppia di italiani aveva rapinato un supermercato in zona Dergano portando con sé in braccio il proprio figlio neonato.