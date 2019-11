Stazione Centrale, colpita in testa con chiave inglese: 24enne arrestata per tentato omicidio

Una donna è stata aggredita da un uomo e poi colpita in testa con una chiave inglese da una ragazza. È accaduto alla Stazione centrale di Milano nella giornata di domenica 24 novembre. Ad intervenire la polizia ferroviaria.

Gli agenti in servizio, si legge in una nota della Polfer, hanno udito delle urla provenire dal mezzanino dal lato di piazza IV novembre. Accorsi sul posto hanno trovato una donna riversa a terra con la testa piena di sangue, che era appena stata soccorsa da una guardia giurata. Sul posto sono giunti anche i soccorritori del 118.

L'aggressione con una chiave inglese

Un'amica della vittima intanto si era diretta negli uffici Polfer per chiedere aiuto. Dopo averla ascoltata e sentito vari testimoni oculari, i poliziotti hanno ricostruito la dinamica della violenta aggressione: la donna e la sua amica erano state inizialmente assalite da un uomo nella zona della Galleria delle Carrozze e poi da un'altra giovane donna, che ha usato una chiave inglese contro la testa dell'aggredita, nel mezzanino. A finire in manette con l'accusa di tentato omicidio è stata una cittadina serba di 24 anni, che dopo essere stata individuata e fermata, è stato portata in carcere a San Vittore.