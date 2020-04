Donna entra al Pirellone con un coltello: fermata col taser dopo due ore di trattativa

Ha detto di voler parlare con Fontana. Ha preteso una casa e ha giurato di essere pronta a gesti estremi pur di averla. E alla fine è stata bloccata con il taser. Attimi di panico mercoledì mattina nel palazzo della regione Lombardia, teatro della protesta di una donna di 47 anni, cittadina italiana, che ha raccontato di vivere in auto da oltre un anno insieme al figlio 16enne.

Verso le 12, stando a quanto ricostruito da MilanoToday, la 47enne si è presentata all'ingresso di via Fabio Filzi del Pirellone, si è puntata un coltello alla pancia e ha chiesto alla guardia di sicurezza di chiamare il presidente Attilio Fontana.

La signora è riuscita a penetrare nell'atrio della struttura, dove è immediatamente stata raggiunta dagli equipaggi di 10 Volanti. I poliziotti hanno cercato di calmarla, un agente le ha parlato a lungo provando a convincerla a posare l'arma, ma la donna ha continuato a ripetere di essere stata sfrattata nel 2019 da un appartamento di via Bobbio e ha chiesto di incontrare Fontana per avere una casa perché da allora vive in macchina.

I poliziotti hanno anche detto alla guardia giurata di nascondersi e di simulare al telefono di essere il governatore, in modo da calmare ulteriormente la donna e convincerla ad arrendersi. La telefonata non è comunque bastata e dopo quasi due ore di trattativa la 47enne è stata bloccata con un colpo di taser "sparato" da uno dei poliziotti.

La donna è stata trasportata all'ospedale San Paolo in codice giallo ed è stata denunciata per resistenza. Gli assessori, sollecitati dagli stessi poliziotti, si sono già attivati per trovare una soluzione per la signora e suo figlio.