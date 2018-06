Donna 'detective' ai carabinieri: "Mio marito ai domiciliari e mio figlio hanno droga in casa"

Il marito ha ripreso a usare droghe. Per portare avanti la sua dipendenza - per la quale è in cura al Sert - questa volta ha coinvolto anche il figlio appena 18enne. E' il ragazzino che gli compra la marijuana, dato che lui è agli arresti domiciliari ed ha il divieto assoluto di lasciare l'appartamento dove vive la famiglia. Stanca di questa situazione, con l'aiuto della figlia 17enne, la donna si decide a raccogliere le prove e a denunciare l'uomo.

Teatro della storia è un'abitazione in via Conca Del Naviglio, zona Ticinese a Milano, dove vive una famiglia italiana. Nella serata di lunedì la centrale operativa riceve la chiamata della ragazzina: "Venite i miei genitori stanno litigando". Due pattuglie del Nucleo Radiomobile arrivano sul posto credendo di trovarsi davanti la 'solita' scena del marito violento. Al contrario, entrati nell'appartamento incontrano un'agguerrita donna di 51 anni. La signora spiega ai carabinieri che il marito nasconde della marijuana in casa. A prova di ciò mostra loro uno scatto sul suo cellulare: la foto effettivamente mostra una bustina con delle foglie che apparentemente sembrano cannabis.

Il marito, un milanese di 57 anni nega tutto. Lei allora indica una piccola scatole per le scarpe e dice che la droga è nascosta lì. Tuttavia il contenitore è vuoto. I militari però, convinti che la moglie stia dicendo la verità, cominciano a perquisire l'immobile: le ricerche permettono di ritrovare solo una piccola dose di 'erba' su un tavolino.

Durante i controlli, rincasa il figlio 18enne. La donna è convinta che sia stato lui ad aiutare il padre a nascondere la marijuana. I militari decidono di dare un'occhiata anche nelle pertinenze familiari, cantina e cortile, ma senza successo. Prima di tornare su, un carabiniere ritrova un sacchettino vicino ai cestini per la differenziata. All'interno ci sono 14 grammi di 'maria' confezionata alla stessa maniera che la bustina fotografata dalla 51enne.

Pare, secondo quanto ricostruito da madre e figlia, che sia stato proprio il ragazzo a fare da tramite al papà per l'acquisto di circa 20 grammi per 200 euro. Per padre e figlio non ci sono alternative. Per loro scatta l'arresto per possesso di sostanze stupefacenti. Le due donne 'detective' hanno riportato, a modo loro, i due uomini sulla retta via.