Donna incinta aggredita perché riprende una lite tra i proprietari di un cane e un autista Atm

Riprende una lite tra i proprietari di una cane e un'autista di un bus Atm ma viene aggredita con spintoni e schiaffi dalla proprietaria dell'animale.

Vittima, una donna incinta che per fortuna non ha riportato gravi conseguenze. E' accaduto attorno alle 15 di lunedì, al capolinea della 70, in corso Europa a Milano.

Una coppia ha litigato con il conducente del bus perché voleva salire con un dogo argentino senza museruola. La signora incinta ha pensato di riprendere la lite con lo smartphone ed è stata aggredita. Il caso è seguito dalla polizia.