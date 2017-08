Picchiano una donna incinta perché li riprende mentre danneggiano un bus: denunciati

Nel pomeriggio di martedì avevano preso a schiaffi e spintonato una donna all'ottavo mese di gravidanza al capolinea della linea 70, in corso Europa a Milano. Solo perché la signora stava riprendendo col cellulare una loro sfuriata, con tanto di danneggiamenti al bus, contro un autista Atm. I poliziotti delle volanti li hanno intercettati in piazza Cordusio, intorno alle 23, mentre stavano rientrando in Commissariato dopo aver concluso il turno.

Si tratta di una coppia di italiani senza fissa dimora, 44 anni lei, 61 lui, già noti alle forze dell'ordine. La lite tra la coppia e il dipendente Atm era iniziata quando questi erano saliti sul bus insieme a un cane, un dogo argentino, senza museruola. Ne è nata un’accesa discussione con il conducente degenerata quando l’uomo li ha fatti scendere dall’autobus. La 44enne aveva divelto i tergicristalli del bus e si era scagliata contro la donna incinta.

Sono accusati di danneggiamento aggravato e interruzione di pubblico servizio. L’accusa di lesioni scatterà solo se la donna ferita presenterà querela.