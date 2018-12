Donna molestata e palpeggiata in metro davanti al figlio: arrestato il maniaco della M1

I poliziotti, in borghese, lo hanno visto salire a bordo nella stazione di Villa San Giovanni e hanno subito avuto la sensazione che quel viso lo conoscevano già. Quell'uomo, infatti, lo avevano fermato più volte negli ultimi mesi e sempre per lo stesso motivo. Così, quando hanno notato che andava in giro tra i vagoni alla ricerca di un posto particolare, hanno deciso di seguirlo e alla fine hanno avuto ragione.

Un uomo di cinquanta anni, un cittadino italiano disoccupato e con precedenti, è stato arrestato lunedì pomeriggio nella fermata metropolitana di Cordusio, sulla M1, con l'accusa di violenza sessuale nei confronti di una donna di quarantasei anni, anche lei italiana.

A bloccarlo sono stati gli agenti della Polmetro, che stavano effettuando dei servizi di controllo sulla linea M1 e si sono "imbattuti" nel cinquantenne. Il maniaco, tenuto sotto controllo a distanza, ha iniziato a passeggiare tra le varie carrozze, nonostante i tanti posti liberi, e alla fine si è seduto accanto alla vittima, che era con il figlio di undici anni.

Poco dopo, l'uomo ha nascosto il braccio sotto un impermeabile e ha iniziato a palpeggiare la 46enne. La donna, convinta che fosse un ladro, ha spostato la propria borsa e a quel punto lui ha continuato a molestarla e toccarla con ancora più insistenza. Spaventata, la signora si è alzata per allontanarsi e uscire dalla metro insieme al bimbo, mentre l'aggressore ha cercato di scappare. A mettere fine al suo brevissimo tentativo di fuga sono stati proprio i poliziotti, che lo hanno ammanettato e portato via.

Già in passato, e non troppo tempo fa, il cinquantenne era stato fermato, ma per lui non era mai stato disposto l'arresto perché le molestie non erano state così gravi. Lunedì, invece, sono scattate le manette: l'accusa è di violenza sessuale.