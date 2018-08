Idroscalo, si tuffa in acqua da ubriaca: donna salvata da due carabinieri, muore in ospedale

E' morta alle 3 di mercoledì all'ospedale San Raffaele dove era stata ricoverata in condizioni gravissime dopo un salvataggio in extremis dalle acque dell'Idroscalo di Milano. La donna, una peruviana di 45 anni si era tuffata in acqua nonostante fosse ubriaca, nel pomeriggio di martedì. Alcuni bagnanti l'avevano tirata fuori dell'acqua e poi due carabinieri liberi dal servizio, marito e moglie che si trovavano lì, erano intervenuti per praticarle il massaggio cardiaco e la respirazione bocca a bocca.

La vittima era stata trasportata dell'elisoccorso del 118 all'ospedale San Raffaele, dove era stata ricoverata in coma. La straniera era lì in compagnia di due amici. Non è chiaro se sia caduta o se invece volesse proprio fare il bagno. Difatti è andata subito a fondo fino all'intervento degli altri bagnanti.

Il quotidiano Il Giorno era riuscito a sentire gli eroici militari intervenuti, il vice brigadiere Francesco Ricotta, del Nucleo Radiomobile e la moglie è Laura Basso del Nucleo investigativo. "Io e mia moglie - spiega l'uomo - stavamo seguendo un corso di canoa all'Idroscalo club. Abbiamo notato una piccola folla che cercava di attirare l'attenzione, mentre trascinava una donna priva di sensi fuori dall'acqua. Mia moglie, che era più vicina, è subito corsa a praticarle il massaggio cardiaco mentre io e l'istruttore di canoa siamo andati a recuperare il defibrillatore. Siamo andati avanti per venti minuti con massaggio cardiaco e respirazione bocca a bocca. Il defibrillatore ci guidava: ci indicava quando fare pause e quando proseguire con il massaggio".