Milano, donna muore dopo la liposuzione: il suo chirurgo indagato per omicidio colposo

Nove mesi di agonia infinita, che purtroppo si è conclusa nel peggiore dei modi, con una una fascite necrotizzante non più curabile. E per lei non c'è stato più niente da fare.

Si è spenta mercoledì mattina dopo un lungo calvario Ana Maria Cracium, 36 anni, arrivata la scorsa estate a Milano dalla Romania per sottoporsi a un intervento di liposuzione all'addome, ai glutei e alle cosce.

Sulla morte della donna indaga la Procura, che ha ricevuto l'esposto del fidanzato della vittima e ha già aperto un fascicolo d'indagine per omicidio colposo nei confronti del dottor Mattia Colli, il medico chirurgo che l'avrebbe operata mesi fa nel centro di chirurgia estetica di Via Podgora a Milano.

Stando a quanto ricostruito dal legale della donna deceduta, l'avvocato Laura Gravina, la giovane Ana si sarebbe sentita male già poche ore dopo l'operazione. Da lì sarebbe iniziato un calvario: la donna e il fidanzato sarebbero rimasti qualche giorno in albergo - con lei sottoposta a terapia antibiotica - prima di tornare a casa.

Una volta in Romania sarebbe stata ancora ricoverata, questa volta a Bucarest. La situazione non si sarebbe risolta e i due avrebbero deciso di tornare in Italia, a Brescia, dove il fidanzato ha lavorato e conosce qualche persona. Ana Maria Cracium sarebbe a quel punto stata ricoverata in Poliambulanza, ma le cose non sarebbero migliorate.

Dopo qualche giorno la situazione sarebbe precipitata definitivamente: Ana sarebbe stata trasferita all'Hospice di Orzinuovi, ospedale specializzato in cure palliative, ed è qui che la 36enne è poi morta. Con il passare dei giorni - stando a quanto denunciato dall'avvocato - sarebbe stata sedata e avrebbe conoscenza fino al decesso.

La salma è stata trasferita al Civile di Brescia, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Verrà sottoposta ad autopsia, anche se sembra chiara la causa della morte: una fascite necrotizzante, un'infezione rara e particolare.