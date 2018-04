Sesto, donna di 52 anni trovata morta sul letto di casa con un coltello conficcato nel petto

Una donna di cinquantadue anni è stata trovata morta sabato mattina nella casa in cui viveva a Sesto San Giovanni, in via Campestre al civico 250. Il macabro ritrovamento è avvenuto verso le 10, poco dopo che il fratello della vittima ha dato l'allarme perché non riusciva a mettersi in contatto con lei.

Secondo le prime informazioni, la 52enne è stata trovata distesa sul letto con un coltello da cucina conficcato nel petto. La morte, stando ai primissimi accertamenti, sarebbe avvenuta circa dieci giorni fa perché il corpo era già in stato di decomposizione.

La vittima - stando a quanto si apprende - aveva avuto in passato problemi di depressione e da qualche tempo si era allontanata dalla sua famiglia. Nella sua abitazione gli agenti hanno trovato anche un biglietto, che sarebbe stato scritto dalla stessa donna.

Al momento, la polizia - che indaga - sottolinea che non ci sono elementi per pensare all'ipotesi omicidio. Nell'abitazione della 52enne sono al lavoro anche gli uomini della Scientifica.