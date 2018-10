Tragedia sulla Bergamo-Carnate-Milano: donna travolta e uccisa da un treno a Robbiate

Tragedia sulle linee ferroviarie lombarde. Venerdì pomeriggio, intorno alle 16.30 a Robbiate (Lc), tra le stazioni di Paderno e Carnate sulla linea Bergamo-Carnate-Milano, una donna di 41 anni è stata investita da un treno.

Per lei, purtroppo, non c'è stato nulla da fare. All'arrivo dei soccorritori, con l'ambulanza della Croce Bianca di Merate e un'automedica, infatti, era già deceduta.

Le forze dell'ordine hanno lavorato insieme ai vigili del fuoco e ai tecnici di Rfi per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Al momento non è esclusa alcuna ipotesi, nemmeno il suicidio. La tragedia ha paralizzato la linea Bergamo-Carnate-Usmate, sulla quale la circolazione è andata in crisi.