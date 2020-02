Milano, donna trovata morta in un parcheggio all'alba: è precipitata dal quinto piano

Tragedia giovedì mattina in via Vincenzo Foppa a Milano, dove una donna di 46 anni è stata trovata morta in un parcheggio. L'allarme è scattato alle 6.20, quando è arrivata la richiesta di aiuto al 112.

Sul posto sono intervenuti due equipaggi di un'ambulanza e un'auto medica, ma i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso della vittima. Il cadavere della 46enne è stato trovato sull'asfalto del parcheggio al civico 7 ed è verosimile - stando ai primi accertamenti della Questura - che la donna sia precipitata dalla finestra al quinto piano del palazzo e per poi schiantarsi al suolo.

Secondo quanto finora accertato dagli agenti, l'ipotesi più probabile è quella del gesto volontario della vittima.

Poco più di un'ora dopo, alle 7.55, un ragazzo di 19 anni è stato invece trovato morto in un parchetto di via Segantini. Il giovane era impiccato a un albero e per lui i soccorsi sono stati inutili. Anche in quel caso le prime indagini lasciano propendere per il gesto volontario.