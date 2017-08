Macabra scoperta a Milano: ritrovato il cadavere di una donna morta in casa da giorni

E' stato solo 'grazie' al cattivo odore che usciva dall'appartamento che, martedì, i suoi vicini di casa hanno chiamato la polizia. Il sospetto che quel 'odoraccio' potesse provenire da un cadavere c'era e, purtroppo, è stato confermato: una persona era morta tra le mura della propria abitazione, nel silenzio e nella solitudine più totale.

Donna morta da oltre una settimana

E' successo ancora. La vittima questa volta è una signora etiope di 72 anni, regolare e residente da tempo in Italia. Nella casa di via Preneste, in zona San Siro a Milano, tutto era in ordine e la porta risultava chiusa dall'interno. Sul corpo della vittima - in stato avanzato di decomposizione - non c'erano tracce di ferite e secondo le prime indicazioni del medico legale si tratterebbe di una morte per cause naturali. Il decesso potrebbe risalire ad almeno una settimana prima. Il caldo agostano avrebbe contribuito alla decomposizione.

Gli agenti non sono ancora riusciti a reperire alcun parente della donna, che pare non avesse proprio nessuno in Italia. Il cadavere - viste le circostanze del ritrovamento - è stato affidato alle autorità giudiziarie.