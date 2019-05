Incidente nel Piacentino per una motociclista di Milano: la ragazza finisce in una scarpata

Grave incidente nel comune di Travo, nei pressi della frazione di Tradoni, in Valtrebbia (Piacenza). Due motociclisti, un uomo e una donna, quest’ultima residente a Milano ma di origini francesi, stavano percorrendo con la loro moto da enduro il sentiero CAI 101 quando, per cause da accertare, la ragazza è caduta finendo in un calanco.

Incidente: ragazza aiutata dal soccorso alpino

Subito, l’amico ha avvertito il 118, che ha provveduto ad inviare sul posto la squadra in pronta disponibilità del Soccorso Alpino, l’ambulanza e l’elicottero 118 di Parma e quello di Pavullo, munito di verricello. La squadra territoriale del soccorso alpino è giunta sul posto in tempi molto rapidi e ha immediatamente iniziato le manovre di recupero della ragazza.

Gamba rotta e trauma cranico

A quel punto l’elicottero di Pavullo è stato annullato e la paziente, che ha riportato una frattura alla gamba e un trauma cranico, è stata visitata e trattata dal personale dell’elicottero 118 di Parma e dopo averla immobilizzata è stata trasportata all’ospedale maggiore di Parma. Sul posto anche i vigili del fuoco.