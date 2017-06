Donna picchia a sangue la madre: arrestata 29enne

Una donna di 29 anni, brasiliana, è stata arrestata per maltrattamenti in famiglia in via Sismondi a mezzanotte.

Secondo quanto è stato riportato dalle forze dell'ordine, la donna picchiava e insultava la madre 84enne già con problemi di salute. La causa scatenante sarebbe stato un litigio per questioni di soldi. Sul posto è intervenuta la polizia.

La giovane sudamericana era già stata arrestata il 4 aprile 2017 per lo stesso motivo ed era stata anche allontanata dalla casa familiare. A seguito di una lite per la presunta vendita di un anello in oro, la giovane ha minacciato la madre e le ha tirato un calcio alle gambe.

A chiamare le forze dell'ordine è stato un vicino che ha sentito la figlia urlare "di voler buttare giù la madre dal balcone".