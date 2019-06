Via Gallura, donna aggredita e scippata in strada: ladri le portano via la borsa, ferita

Hanno aggredito una donna per scipparle la borsa. L'hanno spinta a terra e l'hanno ferita. Poi, hanno cercato di scappare, ma inutilmente. Due giovani - un ragazzo di diciannove anni e un altro di ventotto, entrambi marocchini irregolari e senza fissa dimora in Italia - sono stati arrestati all'alba di venerdì dai carabinieri con l'accusa di rapina.

Pochi minuti dopo le 6, stando a quanto accertato dai militari, i due hanno sorpreso alle spalle una donna di sessantuno anni in via Gallura, al Vigentino. I due hanno aggredito la vittima alle spalle, hanno cercato di portarle via la borsa e quando lei ha reagito l'hanno buttata a terra per poi scappare con il bottino.

I carabinieri della pmz Magenta e della pmz Duomo li hanno bloccati poco lontano e li hanno arrestati. La 61enne, soccorsa da un'ambulanza del 118, è stata poi ricoverata all'ospedale Pini per una ferita al braccio.