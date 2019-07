Donna sta male in Duomo e si accascia: soccorsa da un turista medico e dai ghisa

Attimi di paura mercoledì pomeriggio in piazza Duomo a Milano. Pochi minuti prima delle 17, una donna di settantuno anni - una cittadina portoricana - ha avuto un malore mentre si trovava davanti al Camparino, ha perso i sensi ed è caduta al suolo.

Il primo a soccorrere la 71enne è stato un medico spagnolo, un turista, che si è immediatamente avvicinato cercando di capire le sue condizioni. La donna, stando a quanto appreso, era sveglia, ma non era cosciente e non rispondeva agli stimoli.

In aiuto del dottore sono subito arrivati gli agenti della polizia locale, che hanno contattato il 112 e sono rimasti in contatto con la centrale operativa finché l'ambulanza è arrivata sul posto. A quel punto, la signora è stata accompagnata al Policlinico in codice giallo: le sue condizioni sono serie, ma non è in pericolo di vita.

Una scena praticamente identica si era verificata martedì pomeriggio sotto la Galleria Vittorio Emanuele. Lì un uomo di quarantacinque anni ha avuto un arresto cardiaco ed è stato salvato da un medico di passaggio e da un fotografo che gli hanno praticato il massaggio cardiaco e lo hanno rianimato con il defibrillatore presente nella stazione metropolitana della M3.