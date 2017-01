Marito e moglie di trent'anni dormono in auto al Parco di Trenno

Da un mese vivevano senza nulla, dopo avere subito uno sfratto, e da qualche giorno dormivano in automobile in un parcheggio del Parco di Trenno, periferia ovest di Milano. Parliamo di una coppia di coniugi di 30 e 34 anni che, nel pomeriggio del 24 gennaio, sono stati assistiti dai carabinieri della compagnia di Porta Magenta.

Sono stati gli stessi coniugi a telefonare per chiedere aiuto, riferendo di trovarsi in grande difficoltà. Entrambi senza una occupazione, dopo lo sfratto hanno venduto i pochi beni di proprietà e hanno affidato i tre figli (minorenni) alle cure dei nonni, anch'essi in indigenza, e dal Sud d'Italia sono partiti in auto alla volta di Roma e poi fino a Stoccarda per cercare maggiore fortuna.

La ricerca di un lavoro non è andata però a buon fine, così marito e moglie hanno deciso di tornare in Italia, fermandosi a Milano senza benzina né denaro. Per qualche giorno si sono affidati agli aiuti dei passanti, poi non ce l'hanno più fatta e hanno chiesto aiuto alle forze dell'ordine.

I militari hanno portato i due giovani in caserma offrendo loro alcuni capi d'abbigliamento e un pasto caldo. Nel frattempo hanno attivato le strutture assistenziali.